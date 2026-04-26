Palma celebra la misa rociera con motivo de su Feria de Abril - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

Palma ha celebrado la mañana de este domingo la tradicional misa rociera en el marco de su Feria de Abril.

La celebración religiosa ha tenido lugar sobre las 11.30 horas en el recinto de Son Fusteret, donde los últimos días se han instalado casetas en las que se ha recreado el ambiente de la festividad sevillana.

Al acto han asistido el alcalde de Palma, Jaime Martínez, y los regidores de Participación Ciudadana, Lourdes Roca, y de Cultura, Javier Bonet.

También ha estado presente la consellera de Salud del Govern, Manuela García.