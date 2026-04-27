Palma es la segunda capital provincial donde menos rentable sale comprar una casa y ponerla en alquiler, según pisos.com

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PALMA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La rentabilidad de comprar una vivienda y ponerla en alquiler en la ciudad de Palma es del 4,43%, lo que le sitúa como la segunda capital de provincia que menos rendimiento ofrece.

Estas son algunas de las conclusiones que se extraen de los datos analizados por el portal inmobiliario pisos.com, sobre esta actividad especulativa en función de los precios de compra y alquiler durante el mes de marzo.

Tal y como muestra la estadística de pisos.com, la rentabilidad bruta del alquiler en España en marzo de 2026 fue del 7,15%, si se tiene en cuenta que el precio medio de compra de una residencia tipo de 90 m2 en España fue de poco más de 219.000 euros --2.436 euros/m2-- y que la renta media mensual fue de algo más de 1.300 euros.

Esto supone un incremento prácticamente de un punto respecto al mismo periodo de 2025 --6,25%--, aunque la subida con respecto al pasado mes de febrero --7,12%-- no es tan acusada.

Las rentabilidades más altas se registran en Tarragona --8,13%--, Sevilla --7,84%-- y Huesca --7,39%--. Por su parte, en el otro lado de la tabla, Girona se sitúa por encima de Palma con un 4,44% y cierra el ranking Donosti con el 3,83%.

El director de Estudios de pisos.com, Ferran Font, ha señalado que la escalada del alquiler responde a un "desequilibrio claro" entre una "oferta rígida" y una "demanda creciente y cada vez más concentrada en los núcleos urbanos".

"A este contexto se suma una percepción de inseguridad jurídica por parte de los arrendadores y la lentitud en la resolución de conflictos", han sostenido.

No obstante, ha resaltado que el comportamiento del mercado del alquiler varía de forma "notable" entre capitales, lo que pone de manifiesto la existencia de "realidades muy distintas" según la presión de la demanda y la disponibilidad de oferta.

"Estas diferencias reflejan un mercado muy fragmentado, donde la tensión del alquiler no se distribuye de forma homogénea. El acceso a la vivienda y las condiciones del alquiler son un reto estructural que afecta de manera desigual a las distintas ciudades", ha afirmado Font.