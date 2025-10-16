El ParcBit reúne a más de un centenar de personas en una jornada sobre la revolución digital en el deporte

PALMA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ParcBit ha acogido la jornada 'Revolución digital en el deporte', organizada por la Fundación Bit y que ha contado con la participación de más de un centenar de personas y 18 empresas, expertos y entidades.

Durante el evento, según ha informado la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación en una nota de prensa, se ha analizado cómo la inteligencia artificial, el big data y la ingeniería avanzada están redefiniendo el mundo del deporte.

El director general de Innovación y Transformación Digital, Sebastián González, ha sido el encargado de la apertura institucional del acto, en la que ha destacado "la importancia de hacer llegar la transformación digital al deporte".

De su lado, el decano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicaciones (Coitt), Luis Miguel Chapinal, ha subrayado durante, el acto de bienvenida, el papel de la tecnología como herramienta para mejorar la gestión y el rendimiento deportivo, así como para generar nuevas oportunidades de ocupación e innovación.

La primera sesión, dedicada a la infraestructura deportiva inteligente, ha contado con la intervención del coordinador de tecnificación deportiva de la Fundación para el Deporte Balear, Mateu Cañellas, quien ha destacado que el principal reto tecnológico para los entrenadores es "tomar decisiones en un momento de masificación de datos y aprender a utilizar la IA de manera efectiva para mejorar el rendimiento de los deportistas".

Por su parte, la profesora de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Pontificia de Salamanca, Cecilia Celeste Danesi, ha impartido la charla 'Inteligencia digital en el deporte: capacidades aumentadas gracias a las tecnologías'.

Danesi ha abordado los dilemas éticos y legales que presenta la incorporación de estas tecnologías y ha planteado cuál es el límite de la tecnología en el cuerpo humano, la necesidad de poner límites o no, así como si pueden decidir sobre nuestro cuerpo, o hasta donde nos podremos aumentar las capacidades con la implantación de tecnologías como humanos.

Según la experta, estas cuestiones requieren una gobernanza ética de la inteligencia artificial y el establecimiento de neuroderechos para proteger los derechos fundamentales ante los adelantos que ya se están planteando y aplicando a nivel global.

TECNOLOGÍA, RENDIMIENTO Y SALUD DEPORTIVA

También se ha celebrado la mesa de debate 'IA y tecnología para el rendimiento y la salud deportiva', moderada por la gerente del Clúster biotecnológico y biomédico de Baleares (Bioib), Zara Pons, y con la participación de Isabel Ruiz (Dermei Business), que ha expuesto el uso de la aplicación HumanAI para la monitorización de síntomas durante la actividad deportiva, con el objetivo de anticipar posibles lesiones.

Por su parte, el médico cardiólogo, director y fundador de Deporvida, Cristian Casseus, ha presentado la teoría músculo-céntrica, que considera el músculo como eje integrador del organismo, destacando que el ejercicio estructurado es una herramienta fundamental para la salud y el rendimiento deportivo.

Como ejemplo de innovación deportiva, la jornada ha contado con la participación del RCD Mallorca que ha compartido su experiencia con la intervención del director de rendimiento y servicio médico, Adolfo Muñoz, que ha expliacdo cómo el club integra la IA y las nuevas tecnologías para gestionar la salud, optimizar el rendimiento y mejorar la toma de decisiones.

INNOVACIÓN DEPORTIVA BALEAR

Durante la jornada se han mostrado otros proyectos pioneros desarrollados desde Baleares en las sesiones moderadas por el director técnico de la Red Española de Ciudades Inteligentes, presidente del subcomité de definición e indicadores de la Smart City del comité de normalización 178 de Aenor y presidente de la Patrimonial del Coitt, José Antonio Teixeira, y el vicedecano nacional de Coitt, Jorge de la Torre.

Entre los proyectos, han destacado Bivo, incubado en el ParcBit a través del programa de apoyo al emprendimiento de base tecnológica (EmprenBit), que cuenta con una aplicación basada en IA que permite a los jugadores amateurs de deportes de raqueta entrenar como profesionales, con planes personalizados y prevención de lesiones.

También se ha hecho referencia a Talado, una empresa balear que participó en la climatización del hipogeo del nuevo Estadio Santiago Bernabéu, aplicando tecnología BIM y réplica digital; Elitechip, con un sistema exclusivo de cronometraje con radiofrecuencia que ofrece resultados en tiempo real y controla la densidad de corredores; así como Eivo, con una plataforma en línea para retransmitir partidos del deporte base balear mediante cámaras automatizadas con IA.

Igualmente, se ha presentado Canoe Data Analytics, una herramienta creada en las Islas y presente en los últimos Juegos Olímpicos de París 2024, que recopila datos relevantes, facilita el análisis y mejora la comunicación entre entrenador y deportista en prácticas alejadas del público como es el piragüismo.

Joan Munar y Fiol, de la empresa Asepeyo, ha presentado el funcionamiento de MoCap (Motion Capturo), un sistema de compilación de datos a tiempo real de los requerimientos físicos a deportistas de elite a través de sensores sobre el cuerpo de los deportistas que evalúan su ergonomía.

Finalmente, Cristóbal Martín Alaya, de Motorola Solutions, ha expuesto sus soluciones de videovigilancia de ultra alta definición y análisis inteligente, una tecnología que facilita la toma de decisiones y la seguridad mediante la detección de actividades inusuales, objetos abandonados o movimientos sospechosos.

Según el secretario autonómico de Cultura y Deportes, Pedro Vidal, "a pesar de los adelantos tecnológicos, no podemos prescindir del factor humano". Así, en la clausura de la sesión, ha hecho hincapié en la necesidad de una tecnología al servicio de las personas.

Han colaborado con la jornada la Secretaría Autonómica de Cultura y Deportes, la Fundación para el Deporte Balear, el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación y el Colegio Oficial y la Asociación Española de Graduados e Ingenieros Técnicos de Comunicación, el RCD Mallorca, y el Clúster biotecnológico y biomédico de Baleares (Bioib).