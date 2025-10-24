El Parlament acoge la 15ª Asamblea de Administradores de la Red Parlamenta con la IA como tema central

La Sala de Actos del Parlament en la 15ª Asamblea de Administradores de la Red Paralmaneta - PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

El salón de actos del Parlament balear ha acogido este jueves la 15ª Asamblea de Administradores de la Red Parlamenta marcada por 'La inteligencia artificial como aliada de un parlamento abierto: innovación documental y servicios legislativos en la era algorítmica' de la mano del director de Documentación, Biblioteca y Archivo de la Secretaría General del Congreso de los Diputados, Miguel Ángel Gonzalo.

Según ha informado el Parlament en un comunicado, el vicepresidente primero de la Cámara balear, Mauricio Rovira, ha dado la bienvenida a los asistentes y les ha animado a continuar trabajando para acercar los servicios parlamentarios de biblioteca y documentación a la ciudadanía.

A continuación, el responsable de Biosalud, Virgili Páez, ha impartido la ponencia 'Panorama actual de la cooperación entre bibliotecas especializadas del ámbito sanitario en España'.

La jornada ha finalizado con una mesa redonda entre los miembros de la Red Parlamenta sobre la inteligencia artificial aplicada a los servicios de biblioteca y documentación.

La segunda jornada acoge el debate y votación de las propuestas de resolución de la 15ª Asamblea de Administradores de la Red. El oficial mayor del Parlament, Gabriel Payeras, ha concluido las jornadas.