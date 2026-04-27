El Parlament aprobará este martes la ley de cogestión aeroportuaria pero no la de limitación de coches en Mallorca

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, interviene durante el Debate de Política General, en el Parlament balear, a 7 de octubre de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Parlament aprobará en el pleno de este martes (09.00 horas) la proposición de ley de cogestión aeroportuaria, que deberá ser elevada al Congreso de los Diputados, pero no tomará en consideración otra que busca limitar la entrada de coches en Mallorca.

La primera de ellas ha sido pactada entre MÉS per Mallorca --sus impulsores--, Més per Menorca y el PP. A grandes rasgos, implica que Baleares tenga mayor poder de decisión en la gestión de las infraestructuras aeroportuarias, que son competencia del estado.

Los 'populares' y los ecosoberanistas han aprovechado la antesala del debate parlamentario para cargar contra Aena al considerar que aplica una "lógica expansiva" en Baleares y da al archipiélago un "trato colonial", respectivamente.

"Ha llegado el momento de que Baleares tenga voz y capacidad de gestión en la gestión aeroportuaria", ha subrayado la portavoz adjunta del PP, Marga Durán.

"Aena es una empresa que obsesivamente va en contra de los ciudadanos de Baleares, que nos condena a ser un territorio tratado de forma colonial en el que sacar los máximo beneficios para repartírselos entre los accionistas", ha dicho, por su parte, el líder de MÉS, Lluís Apesteguia.

El PSIB, que previsiblemente se abstendrá, se ha desmarcado de estas críticas y ha vaticinado que el modelo de cogestión que plantea la ley no tendrá recorrido en la Cámara Baja.

Su portavoz adjunto, Marc Pons, ha defendido que lo más conveniente sería que el Gobierno replicara el acuerdo con el País Vasco y el que tiene previsto firmar con Catalunya adaptándolo a las particularidades de Baleares.

Vox es el único grupo parlamentario que ha anunciado de forma abierta que votará en contra de la ley al considerarla una "barbaridad" e "inconstitucional".

ENTRADA DE VEHÍCULOS EN MALLORCA

La segunda proposición de ley que se debatirá en el pleno del martes será una impulsada por el PSIB y dirigida a poner topes al acceso de vehículos a la isla de Mallorca, similar a la regulación de la que ya disponen Eivissa y Formentera.

En este caso, la previsión es que el texto no será tomado en consideración por la Cámara autonómica y, por lo tanto, no continuará con su tramitación parlamentaria.

Se trata de una proposición de ley que es idéntica a una que ya fue tumbada hace semanas en el pleno del Consell de Mallorca con la negativa de Vox, la abstención del PP y el apoyo de la izquierda, una votación que podría repetirse este martes.

Durán no ha aclarado su grupo parlamentario se abstendrá o votará en contra. "Lo decidiremos mañana", ha dicho la 'popular', quien pese a mostrarse favorable a esta regulación ha defendido que debe ser el Consell de Mallorca quien la lleve a cabo.

Por el contrario, Pons ha considerado que esta medida es una de las principales "prioridades" que tiene la isla para "combatir la saturación turística" y ha pedido a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que "sea coherente con todo lo que ha predicado" y vote a favor.

La iniciativa, tal y como han reiterado desde el PSIB en varias ocasiones, es prácticamente idéntica al borrador que le fue presentado a la oposición del Consell de Mallorca hace meses y tan solo incluye algunas medidas nuevas relativas al transporte público.

SATURACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO

Otros de los puntos destacados de la sesión plenaria será la comparecencia del conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, para dar cuenta de las medidas adoptadas para reducir la saturación del transporte público y garantizar su uso por parte de los residentes.

La comparecencia, solicitada por MÉS per Mallorca, proviene de una proposición no de ley (PNL) debatida el año pasado por la cual se instó al Govern a reforzar el transporte público interurbano por carretera, incrementando las frecuencias de las líneas más saturadas.

Los ecosoberanistas han justificado la necesidad de que el conseller dé explicaciones por la situación vivida en los autobuses del TIB durante la pasada Semana Santa.

Mateo, a petición del grupo socialista, también intervendrá durante una interpelación relativa al derecho de tanteo y retracto frente a los grandes tenedores de viviendas.

Además, se debatirá una moción de MÉS per Mallorca relativa a la diversificación económica con la que, entre otras cosas, tratarán de obtener el apoyo del pleno para, entre otras cosas, reclamar al Govern un plan para transformar la economía del archipiélago y modifique el impuesto de turismo sostenible (ITS).

LOS ASENTAMIENTOS DE EIVISSA, EL ITS Y LA REGULARIZACIÓN

Antes de todo ello tendrá lugar la habitual sesión de control al Govern, en la que los consellers deberán responder a preguntas sobre diversas cuestiones de actualidad.

Entre ellas, la contención turística, los 25 años del ITS o ecotasa, el acceso a la vivienda, el "caos" en la sanidad pública o la regularización extraordinaria de personas migrantes.

Una de las preguntas más novedosas será para el conseller Mateo, quien deberá dar una explicación del aumento de los asentamientos en Eivissa y de los desalojos de estos terrenos "sin alternativa habitacional" para sus residentes, como ha ocurrido recientemente en Sa Joveria.

Prohens, será preguntada por la forma en la que ella entiende la función social de la vivienda (Unidas Podemos), si considera que el derecho a conocer el catalán debe ser objeto de una "negociación partidista" (MÉS per Mallorca), si los socialistas son "su nuevo socio de aquí a las elecciones" (Vox) y por el "incumplimiento" de su palabra con la limitación de vehículos en Mallorca (PSIB).