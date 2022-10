El Parlament aprueba 113 propuestas de resolución derivadas del Debate de Política General

PALMA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlament balear ha aprobado este martes 113 propuestas de resolución derivadas del Debate de Política General.

En detalle, se han aprobado 48 del PSIB, una del PP, 21 de Unidas Podemos, siete de Ciudadanos, 18 de MÉS per Mallorca, siete de El PI-Proposta per les Illes, cinco de Més per Menorca y seis de Gent per Formentera, PSIB-PSOE y EUIB. No se ha dado luz verde a ninguna de Vox.

La cámara balear ha acogido este martes una segunda sesión plenaria dedicada al debate y votación de las propuestas de resolución que los grupos parlamentarios presentaron tras el Debate de Política General, celebrado la semana pasada.

El primero en intervenir ha sido el PP, que ha instado al Govern a implantar medidas para luchar contra la ocupación ilegal, establecer un régimen fiscal para paliar los efectos de la inflación o eliminar el impuesto de sucesiones, entre otras.

Por su parte, Unidas Podemos ha exigido que se "profundice" en memoria democrática o en la implantación de medidas para paliar las agresiones sexuales, mientras que Ciudadanos ha dedicado su discurso a la importancia de políticas en materia de vivienda, mejorar la gestión de los flujos turísticos, deflactar la tarifa del IRPF o fijar un plus de insularidad "digno".

En su turno, MÉS per Mallorca se ha referido a la necesidad de velar por unos precios justos para la 'pagesia', que los sueldos se ajusten a las necesidades actuales o que se aumente "de forma significativa" el presupuesto en I+D.

También Vox, El PI, Més per Menorca, Gent per Formentera y el PSIB han defendido sus propuestas.

Cabe recordar que, el pasado viernes, a las 10.00 horas, finalizó el plazo para que los partidos presentaran en el registro sus propuestas derivadas de las dos jornadas plenarias del Debate. A continuación se reunió la Mesa, que las admitió.

Los grupos parlamentarios agotaron el número máximo de 196 propuestas que, de acuerdo con el Reglamento, podían presentar. Así, el Grupo Socialista fue el que más presentó, con 48; seguido del Grupo Popular, con 42; Unidas Podemos, con 22; Ciudadanos (Cs) y MÉS per Mallorca, con 18 cada uno; Vox y El PI, con 16 cada uno; y el Grupo Mixto, con 16 --diez de Més per Menorca y seis de Gent per Formentera, PSIB-PSOE y EUIB--.