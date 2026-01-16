El Parlament cierra el 2025 con seis leyes aprobadas y siete decretos convalidados

Archivo - Vista general del Parlament. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

El Parlament ha cerrado el 2025 con seis leyes aprobadas y siete decretos ley convalidados de los ocho presentados.

Según el balance de la Cámara autonómica, el pleno se ha reunido en 39 ocasiones y ha habido 224 sesiones de comisiones permanentes y no permanentes. Las que más se ha reunido han sido las de Hacienda y Presupuestos (33), Asuntos Instituciones y Generales (33) y Salud (31).

Por otra parte, ha habido 69 sesiones de la Mesa (el órgano de gestión y gobierno del Parlament) y 38 reuniones de la Junta de Portavoces (el órgano que reúne los portavoces de todos los grupos parlamentarios y un representante del Govern).

En el apartado legislativo, la Cámara ha dado luz verde a las leyes contra las fiestas ilegales, la de las macrogranjas, la de conciliación, la de proyectos residenciales estratégicos, la de las áreas de promoción industrial, así como los Presupuestos autonómicos.

En cuanto a la acción de control al Govern, a lo largo del 2025 el Parlament ha sustanciado 689 preguntas con respuesta oral ante el pleno, 120 preguntas con respuesta oral ante comisión y 72 interpelaciones.

A estas cifras se suman 11.283 preguntas con solicitud de respuesta por escrito y las 627 solicitudes de documentación e información por parte de los diputados.

Cabe destacar también las 59 comparecencias producidas en sede parlamentaria, sea ante comisión, Pleno o Diputación Permanente, la mayoría de las cuales corresponden a miembros y alto cargos del Ejecutivo autonómico.

En cuanto a las iniciativas no legislativas de impulso de la acción de gobierno, destacan las 376 Proposiciones no de ley (PNL), de las cuales se han aprobado, de manera total o parcial, 195.

A estas se pueden sumar la aprobación de 91 de las 162 propuestas de resolución derivadas del Debate general sobre la acción política y la acción de gobierno.

También, hay que destacar también las 33 mociones debatidas en sesión plenaria, derivadas del debate de Interpelaciones de las cuales se han aprobado, de manera total o parcial, un total de 27. A lo largo del año pasado el Parlament aprobó una declaración institucional sobre las enfermedades raras.