El Parlament debatirá el martes la recuperación de la moratoria turística y las políticas de memoria democrática

Archivo - Vista general del Parlament Balear, durante la segunda jornada del Debate de Política General, a 8 de octubre de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament del próximo martes, el último antes de las festividades de Semana Santa, debatirá la recuperación de la moratoria turística o las políticas de memoria democrática impulsadas por el Govern.

La sesión, a la que regresará la presidenta del Govern, Marga Prohens, tras unas semanas de ausencia, comenzará a las 10.00 horas con la habitual sesión de control.

En ella, los diputados de los grupos de la oposición preguntarán a los consellers sobre temas de actualidad como la derogación de la ley de memoria democrática, la construcción en suelo rústico, la regularización extraordinaria de migrantes, el senador propio de Formentera o la "desaparición" del tejido agroindustrial de Baleares.

También se pondrán sobre la mesa otros asuntos más generales como el "desmantelamiento" de la sanidad pública, la atención a personas vulnerables, la lucha contra el alquiler turístico ilegal, el "adoctrinamiento" en las aulas o la atención sanitaria a personas en situación administrativa irregular.

También se abordará la polémica por las "prioridades de agenda" del presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, quien volverá a presidir el pleno tras ausentarse la semana pasada para asistir junto a dirigentes de Vox a respaldar al presidente de Hungría, Viktor Orbán.

Posteriormente se debatirá una interpelación relativa a la política general del Govern en materia de memoria democrática, semanas después de la derogación de la ley autonómica, y una moción sobre el plan de infraestructuras sociales y la red de atención a la dependencia.

El conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, deberá comparecer a instancias del PSIB para dar cuenta de la elaboración de un nuevo plan autonómico de ciencia, tecnología e innovación.

Además, se debatirán dos proposiciones no de ley (PNL), una de los socialistas relativa a recuperar la moratoria turística mientras no se aprueben los estudios de capacidad de carga y otra de los 'populares' en defensa de los trabajadores autónomos.

Por último, se dará cuenta del informe sobre el cumplimiento de los presupuestos del Parlament durante el ejercicio 2025.