La presidenta del Govern, Marga Prohens, y el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, en el acto en la Cámara autonómica por el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. - CAIB

PALMA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha conmemorado este martes el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y ha encendido 47 velas en recuerdo de cada una de las víctimas de violencia machista en España durante 2026 y ha guardado un minuto de silencio.

El acto ha sido presidido por el presidente de la Cámara, Gabriel Le Senne, ha expresado su condena absoluta y enérgica de la violencia contra las mujeres, especialmente dolorosa cuando se produce en el ámbito familiar.

Le Senne ha reivindicado la dignidad inviolable de todas las mujeres, su libertad e integridad, así como el derecho a vivir seguras y protegidas por los poderes públicos. En este sentido, el presidente ha señalado que nadie se tiene que sentir desamparado por el Estado.