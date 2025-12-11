El Parlament pide al Gobierno que acelere los trámites para instalar un segundo cable eléctrico entre Mallorca y Menorca

Archivo - Tareas para instalar el cable eléctrico entre Menorca y Mallorca. - REE - Archivo

PALMA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha solicitado al Gobierno central que acelere los trámites para poner en marcha un segundo cable submarino de conexión eléctrica entre Menorca y Mallorca para garantizar una "mayor fiabilidad" en el suministro en la isla.

Este es uno de los puntos de la proposición no de ley (PNL) defendida este jueves por el diputado del PP Jordi López, en la Comisión de Economía del Parlament y que ha quedado aprobada por unanimidad.

En ella también se ha pedido al Gobierno central que trabaje conjuntamente con Red Eléctrica de España, para resolver la problemática con las "carencias de capacidad" de la red de transporte de energía eléctrica en Menorca.

Asimismo, el Parlament ha instado al Gobierno central a que establezca el marco jurídico "adecuado" para poder dar viabilidad a este tipo de asociaciones, entre instituciones e inversores privados, que permita la ejecución y la explotación de estas infraestructuras.

Al mismo tiempo, se ha reclamado al Gobierno central que cumpla con el Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2021-2026, con la llegada de las baterías en Menorca, con la finalización prevista para el 2025. Por eso se insta a acelerar al máximo su ejecución para "garantizar el suministro eléctrico de la isla".

MAYOR "FLEXIBILIDAD" PARA LA PESCA EN BALEARES

En la misma comisión se ha debatido otra PNL, en este caso presentada por la diputada del PSIB Malena Riudavets, relativa a posibles cambios en la regulación europea del sector pesquero en el Mediterráneo.

Así, el Parlament ha instado a la Comisión Europea a revisar con carácter "urgente" el Reglamento 2019/1022, para adecuar el marco normativo a "la realidad de las pesquerías mixtas del Mediterráneo occidental".

"Esta revisión tiene que permitir una gestión más flexible y ajustada a la realidad operativa de la flota balear, evitar que el esfuerzo pesquero se determine exclusivamente en función de la especie más vulnerable y reconocer la diversidad de especies y de artes de pesca utilizadas en una misma embarcación", ha manifestado.

Por otra parte, el Parlament ha reclamado a la Comisión Europea que introduzca en el reglamento un mecanismo de flexibilidad interanual que permita transferir hasta un 10% de los días de esfuerzo pesquero entre ejercicios, así como establecer un sistema de estabilizadores de alrededor de un 20% para garantizar "previsibilidad y estabilidad" en la gestión.

También han pedido al Gobierno de España, en el marco de las negociaciones europeas, que defienda un modelo de gestión pesquera mediterránea "diferenciado", que considere la naturaleza mixta de la pesca, la "participación real" de los sectores implicados y el desarrollo de medidas adaptadas a la realidad insular.

Al mismo tiempo, el Parlament ha solicitado a la Comisión Europea que incorpore de manera "inmediata" los datos científicos "más actualizados" sobre los 'stocks' demersales del Mediterráneo y que establezca mecanismos "ágiles" de revisión de las medidas de gestión.

Otro de los aspectos en lo que incide el hemiciclo balear es en el reconocimiento de la insularidad coma factor específico dentro de la Política Pesquera Común y que esto se garantice con compensaciones por los sobrecostes logísticos, de infraestructuras y trabajo.

Al Gobierno de España se le ha pedido que reclame a la Comisión la "flexibilización" del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa), para que el sector pueda adaptarse a las nuevas limitaciones "sin perder viabilidad" y a "acelerar el acceso a estos fondos para modernización, relevo generacional y transición verde".

Por otra parte, el Parlament ha planteado al Govern que defina e implemente, en colaboración con el sector y la comunidad científica, una estrategia de transición hacia un modelo pesquero "sostenible y resiliente".

Este tendría que estar basado en la "optimización del esfuerzo" pesquero por zonas y especies, el incremento de áreas de cierre permanente con criterios científicos y participativos, la diversificación de la actividad pesquera con servicios ambientales compatibles y proyectos de pesca regulados, con "fines educativos y de sensibilización ambiental" o la "mejora de la rentabilidad" a través de la valorización del producto local y la trazabilidad.

Además, han demandado al Govern que impulse un Programa Joven de pesca artesanal y modernización, que incluya ayudas en la incorporación y la formación práctica, en colaboración con las cofradías y centros de investigación.

En el mismo texto se ha pedido al Govern que impulse la cogestión pesquera a través de la creación y/o la consolidación de comités de cogestión con participación activa del sector pesquero, la comunidad científica, las administraciones públicas y las entidades sociales, especialmente en zonas con presencia significativa de pesca artesanal y de arrastre.

También han reclamado que se incentive, mediante ayudas y apoyo técnico, la implementación de tecnologías de pesca más selectivas y de menor impacto ambiental o que se supervise y garantice el "correcto funcionamiento" de las lonjas de venta de pescado, especialmente la de Palma, y a asegurar una gestión "eficiente, transparente y orientada al servicio del sector pesquero profesional y del consumidor local".

El Parlament ha instado a la Comisión Europea y el Parlamento Europeo a reconocer la pesca de arrastre y artesanal como "activo estratégico" para la seguridad alimentaria del Mediterráneo y a garantizar su apoyo institucional, financiero y simbólico. Todos estos puntos han recibido el apoyo de todos los partidos políticos excepto Vox.