El Parlament pide al Govern que rechace una financiación que "no parta de una visión nacional de solidaridad y equidad"

PALMA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha solicitado al Govern que rechace cualquier intento de reforma del modelo de financiación autonómica que "no parta de una visión nacional de solidaridad y equidad".

Este es uno de los puntos de la proposición no de ley (PNL) aprobada parcialmente este martes en la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlament, que ha sido defendida por la diputada de Vox Patricia de las Heras.

En la propuesta, la formación defiende que un cambio que no se ciña a esta premisa "solo contribuye a profundizar en un sistema que hace desiguales los ciudadanos, erosiona los servicios públicos y permite el despilfarro y el chantaje separatistas".

Por otra parte, en la misma PNL se pide que Govern lleve a cabo una "reducción inmediata del gasto político y burocrático innecesario", para destinar estos recursos a "mejorar los servicios públicos esenciales para la ciudadanía, como por ejemplo sanidad, educación, transporte e infraestructuras".

La Cámara balear también insta el Gobierno de España a no ceder ante las "exigencias de los partidos separatistas" y a no emprender "ninguna negociación para reformar el sistema de financiación autonómica", con el objetivo de que se "priorice siempre la unidad, la igualdad y la solidaridad entre todos los españoles".

Sin embargo, el Parlament sí reclama al Govern que promueva, en coordinación con el Gobierno de España, una financiación "justa" para Baleares que "tenga en cuenta su contribución fiscal, el coste real de los servicios y su condición de insularidad", al permitir que se "garanticen servicios públicos de calidad para todos los ciudadanos".

La mayoría de estos puntos han quedado aprobados por la mayoría de PP y Vox, mientras que PSIB y MÉS per Mallorca han votado en contra o se han abstenido, aunque en el último de los puntos han votado a favor todos los partidos excepto MÉS que se ha abstenido.

Los puntos de la PNL que no han recibido el visto bueno es el que se pide al Govern que defienda, en todas las instancias, la "recuperación de competencias" por parte del Estado que permitan "garantizar la igualdad de derechos y oportunidades para todos los españoles".

También se ha descartado aquel que pedía al Gobierno central iniciar un debate a nivel nacional sobre cómo superar el actual sistema autonómico y avanzar hacia un modelo de financiación territorial basada en "la equidad, la solidaridad y la prestación de servicios públicos de calidad y a eliminar así fronteras artificiales que fragmentan la nación". En estos dos casos, el único voto a favor ha sido de la representante de Vox y el resto de partidos han votado en contra.