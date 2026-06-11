El Parlament pide programas para frenar el absentismo y el abandono escolar entre la población gitana

PALMA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Educación y Universidades del Parlament ha aprobrado este jueves una iniciativa del PP para reclamar programas educativos y de acompañamiento orientados a frenar el absentismo y el abandono escolar entre la población gitana.

La proposición no de ley (PNL), defendida por la 'popular' Anabel Curtó, recoge una batería de demandas encaminadas a impulsar medidas de acompañamiento en los momentos de transición educativa y de refuerzo de los servicios de orientación educativa y profesional.

Instan igualmente al Govern a promover el acceso y la permanencia del alumnado gitano en la formación profesional y que se impulsen programas de colaboración con entidades sociales especializadas en el trabajo con el colectivo gitano.

El Parlament pide por otra parte iniciativas específicas dirigidas a las familias gitanas para reforzar la implicación en el proceso educativo y que se dote a los centros educativos con mayor complejidad social y con presencia significativa de alumnado gitano de los recursos humanos, educativos y socioeducativos necesarios.

Por otra parte, la comisión ha rechazado una iniciativa para formalizar convenios de colaboración con los ayuntamientos de Maó y Ciutadella para la financiación y ejecución de programa en los centros educativos públicos.