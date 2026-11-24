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PALMA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha dado luz verde a su propuesta de candidatos a ocupar cargos vacantes en el Tribunal Constitucional, para la que se ha designado a los magistrados José María Macías y Yolanda Valdeolivas.

Esta decisión se ha adoptado este martes mediante una votación en el pleno del Parlament, en la que Macías --a propuesta del PP-- ha obtenido 28 votos, 20 Valdeolivas --a propuesta del PSIB-- y siete parlamentarios han votado en blanco.

Macías es licenciado en Derecho por la Universitat Autònoma de Barcelona e ingresó en la carrera judicial en 1991 como juez y como magistrado a partir de 1993. Pasó por los juzgados de Rubí, Mataró y Terrassa en los años 1990, hasta que empezó su carrera de magistrado de lo contencioso-administrativo en Barcelona en 1998 hasta 2005. Actualmente esta en excedencia.

Ha sido miembro del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 2000 a 2002 y magistrado del Constitucional desde 2024 hasta la actualidad. También fue vocal del Consejo General de Poder Judicial de 2015 a 2024. Además cuenta con numerosas publicaciones y años de docencia en distintas instituciones universitaria.

Por su parte, Valdeolivas se licenció en Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid, donde también ha sido catedrática y docente entre 1988 y 2026. Asimismo, ha desarrollado su tarea investigadora desde 1990 hasta 2022.

Tiene varias publicaciones de artículos en revistas sobre diversa temática y libros sobre el derecho al trabajo y la prevención laboral. Igualmente, fue secretaria de Estado de Empleo entre 2018 y 2020.