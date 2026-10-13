El Parlament rechaza guardar un minuto de silencio por Maricarmen y el PSIB aprovecha una pregunta para hacerlo - EUROPA PRESS

PALMA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha rechazado este martes guardar un minuto de silencio en memoria de Maricarmen, la anciana desahuciada de una vivienda de Madrid y que falleció sin poder regresar a su casa. Por ello, el PSIB ha aprovechado una pregunta en la sesión de control para hacerlo.

El portavoz socialista, Iago Negueruela, ha solicitado al inicio de la sesión plenaria incluir el minuto de silencio en el orden del día, a lo que se ha opuesto inicialmente el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, argumentando que no había consenso en la Cámara.

Sin embargo, el portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha reclamado a Le Senne que preguntara en el pleno la opinión de los grupos, criticando que no se hubiera hecho. De este modo, MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos han mostrado su apoyo a celebrar el minuto de silencio.

De su lado, la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, se ha opuesto al considerarlo "una 'performance' absurda de la izquierda". "Hay muchas 'Maricamens' en España que no les han importado", ha reprochado.

En este sentido, desde el PP, su portavoz, Sebastià Sagreras, no ha manifestado claramente si apoyan o no el minuto de silencio, ya que con el voto en contra de Vox ya no se puede celebrar.

"Es evidente que no hay unanimidad y que no habrá minuto de silencio, desde el PP queríamos aprovechar para expresar nuestro respeto por los miles de desahuciados desde que Sánchez gobierna", ha dicho, a la vez que ha trasladado su pésame a la familia y amigos de Maricarmen.

Igualmente, en la primera pregunta del PSIB en la sesión de control al Govern, la diputada Carol Marquès ha dedicado un minuto de su tiempo para guardar un minuto de silencio, al que se han sumado los otros parlamentarios de la izquierda.