PALMA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha rechazado una proposición no de ley (PNL) de Més per Menorca que pedía al Govern paralizar la tramitación del decreto del Programa de Capacitación y Formación Integrado (PCFI).

La PNL ha sido votada este martes debido al empate en comisión y ha sido tumbada con 27 votos en contra, 24 a favor y cuatro abstenciones.

Entre otros puntos, instaba al Govern a garantizar que todos los módulos profesionales estuvieran vinculados a unidades de competencia oficiales del catálogo nacional, asegurando que el alumnado reciba una certificación oficial acumulable para su vida laboral.