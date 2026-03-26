El Parlament reclama una inversión mínima de 20 millones de euros en internacionalización y digitalización de empresas

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PALMA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Economía del Parlament ha aprobado este jueves una iniciativa del PSIB para reclamar al Govern una inversión mínima de 20 millones de euros para programas de apoyo a la internacionalización, la digitalización y la modernización de las empresas industriales, con especial atención a las pequeñas y medianas empresas que quieran abrirse a nuevos mercados los años 2026, 2027 y 2028.

La Proposición No de Ley (PNL) pide también al Ejecutivo autonómico que cree un plan de cooperación con las cámaras de comercio, asociaciones empresariales y centros tecnológicos, con el objetivo de facilitar la prospección de mercados internacionales y la captación de inversiones estratégicas que potencien el sector industrial exportador balear.

La iniciativa insta también a que el Govern recoja en el informe mensual 'Momento económico de Baleares' que elabora la Dirección General de Economía y Estadística de la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación, los datos de exportaciones y de empresas exportadoras del archipiélago.

Por otra parte, la comisión ha rechazado, con los votos de PP y Vox, una iniciativa socialista sobre convocatoria de ayudas directas para la mejora del paisaje agrario y el apoyo a la agricultura tradicional a través de fondos del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS).