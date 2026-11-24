Archivo - Vehículos circulando por la carretera Ma-19 de Mallorca. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlament, con el apoyo de todos los grupos políticos, ha instado al Govern a actualizar antes de que acabe el año la Comisión Mixta de Transferencias con la finalidad de revisar los costes derivados del traspaso de las competencias en materia de transporte terrestre a los consells insulares y, si es necesario, adecuar los recursos económicos que les transfiere para prestar los servicios.

Es el punto único de una proposición no de ley (PNL) que el PP ha defendido en la reunión de la Comisión de Hacienda y Presupuestos celebrada este martes.

El diputado socialista Carles Bona ha defendido una iniciativa sobre los fondos del mecanismo de recuperación y resiliencia concedidos a Baleares, pero ha sido rechazada en su totalidad por la mayoría conformada por el PP y Vox.

En líneas generales, el PSIB trataba de instar al Govern a publicar los datos de ejecución de estos fondos de forma detallada, así como la relación de actuaciones financiadas, los riesgos de incumplimiento y el balance final de ejecución.