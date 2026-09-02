El paro baja en agosto en Baleares un 1% y el número de desempleados se sitúa en los 25.700

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PALMA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 824 personas en agosto en Baleares en relación al mes anterior (+3,3%) y bajó en 262 personas en relación al octavo mes del año pasado (-1%) y se sitúa en los 25.706 parados, según datos publicados este miércoles por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En agosto, los sectores con más parados son Servicios (18.047 con 543 más que en junio), Construcción (3.409 con 194 más), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (283 y dos menos) e Industria (1.187 y 35 parados más).

En cuanto a sexos, de los 25.706 desempleados registrados en agosto, 14.588 son mujeres y 11.118, hombres. El paro entre los jóvenes menores de 25 años se situó en 2.604 personas de los cuales 1.400 son hombres y 1.402 son mujeres.

En el octavo mes del año, el paro entre los extranjeros en Baleares se situó en 5.737 personas tras subir un 5% respecto a julio y un 19,4% en comparación con el año anterior.

En agosto se registraron 31.339 contratos en Baleares, un 19,6% más que el año anterior. De todos ellos, 19.166 fueron contratos indefinidos y 11.742, contratos temporales.