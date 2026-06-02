El paro baja en mayo en Baleares un 6,9% y el número de desempleados se sitúa en los 23.600

Archivo - Una mujer entra a una oficina del SEPE. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

PALMA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 939 personas en mayo en Baleares en relación al mes anterior (-3,83%) y en 1.752 personas en relación al quinto mes del año pasado (-6,91%) y se sitúa en los 23.607 parados, según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En mayo, los sectores con más parados son Servicios (16.924 con 873 menos que en abril), Construcción (2.893 con 61 menos), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (285 y 18 menos) e Industria (1.110 y 28 parados menos).

En cuanto a sexos, de los 23.607 desempleados registrados en mayo, 13.485 son mujeres y 10.122, hombres. El paro entre los jóvenes menores de 25 años se situó en 2.450 personas de los cuales 1.365 son hombres y 1.085 son mujeres.

En el quinto mes del año, el paro entre los extranjeros se situó en 4.809 personas tras bajar un 5,5% respecto a abril y un 3,76% en comparación con el año anterior.

En mayo se registraron 48.744 contratos en Baleares, un 3,23% menos que el año anterior. De todos ellos, 36.719 fueron contratos indefinidos (-4,26%) y 12.025, contratos temporales (+0,07% más).