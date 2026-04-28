El paro sube en 39.800 personas en el primer trimestre en Baleares y se destruyen 40.800 empleos

Archivo - 09 May 2021, Spain, Palma: Customers sit on the terrace of a bar in the resort city of Palma. Spain has lifted the six-month-long national state of emergency and curfew, imposed to curb the the coronavirus spread. Photo: Clara Margais/dpa - Clara Margais/dpa - Archivo

PALMA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El paro subió en 39.800 personas en Baleares durante el primer trimestre hasta los 91.800 desempleados, un 76,5% más que el trimestre anterior, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con la subida del primer trimestre, se acumulan ya dos trimestres consecutivos de ascensos en el desempleo en la región y la tasa de paro se sitúa en 13,79%.

Esta cifra de parados es la más baja en un primer trimestre desde 2008. Desde el inicio de la serie del INE, el paro ha subido en el primer trimestre en todas las ocasiones.

En el primer trimestre se destruyeron en Baleares 40.800 puestos de trabajo (6,6% respecto al trimestre anterior), llevando el total de ocupados a 573.800 personas, la cifra más alta de ocupación en un primer trimestre desde que hay registros.

Mientras, el número de activos se situó a cierre del primer trimestre en 665.500 personas en la región, tras reducriser en los últimos tres meses en 1.100 personas (0,17%).

En el último año el paro se ha reducido en 4.400 personas (-4,6%) en Baleares y se han creado 19.300 empleos (+3,5%), mientras que el volumen de activos se ha reducido en 14.800 personas (2,3%).

Por sexos, en el primer trimestre el desempleo femenino subió en 22.400 mujeres (+95,3%), frente a un avance del paro masculino de 17.400 parados (+61,1%).

Con estos datos, el número de mujeres en paro se situó en 45.900 y la tasa de paro femenino en el 14,48% . Por su parte, 45.900 hombres estaban en paro al cierre del trimestre, con una tasa de paro masculina del 13,16%.

En cuanto a los jóvenes, el número de menores de 25 años en paro en Baleares aumentó en 7.400 personas los tres últimos meses hasta situar la tasa de paro juvenil en un 28,69%.

TIPO DE CONTRATOS

Según el INE, el número de asalariados con un contrato indefinido bajó en 20.400 personas en el primer trimestre en la región y el de temporales se redujo en 11.400 asalariado.

Tras estos cambios, el número de asalariados se situó en 473.400 personas, de los que 410.500 tenían contrato indefinido (el 86,71%) y 62.900, temporal (el 13,29%).

Mientras que el sector público generó 4.800 puestos de trabajo en Baleares, un 4,92% más, hasta un total de 102.300 ocupados, el sector público destruyó 45.700 puestos de trabajo, un 8,84% menos, hasta un total de 471.400 ocupados.

El número de ocupados a tiempo completo se redujo en 27.800 personas en el primer trimestre (-5,18%) en la comunidad hasta los 508.700 ocupados. Por su parte, los asalariados a tiempo parcial disminuyeron en 13.200 (-16,88%), hasta sumar 65.000 personas.

Por sectores, el paro bajó en industria, 1.200 menos (-66,67%); construcción, 200 menos (-3,77%), mientras que se incrementó en servicios, 43.200 más (+161,8%)

POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Cataluña (+84.400), Comunitat Valenciana (+41.300) y Baleares (+39.800) fueron las comunidades en donde más creció el número de desempleados, mientras que Canarias, Extremadura y Murcia en donde menos, con retrocesos de 14.400, 1.800 y un 1.200, respectivamente.

En cuando al empleo, Canarias (+17.000), Aragón (+8.700) y Murcia (+5.500) fueron las comunidades que más empleo crearon, frente a Cataluña, Baleares y Castilla y León en el lado contrario, con 46.200, 40.800 y un 22.500 empleos menos, respectivamente.