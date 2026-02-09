Un pasajero agrede a un trabajador de Ryanair tras una discusión por el equipaje en el aeropuerto de Palma

Archivo - Un avión en una de las pistas del aeropuerto de Palma - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un pasajero ha agredido a un trabajador de Ryanair tras una discusión por exceder el peso permitido de su equipaje en el aeropuerto de Palma.

Según ha explicado CCOO, los hechos ocurrieron este domingo en el mostrador de facturación cuando un pasajero de un vuelo Palma-Madrid golpeó a un trabajador que le indicó que su equipaje pesaba más de lo permitido.

El trabajador tuvo que ser atendido por los sanitarios a causa de los puñetazos que recibió en la cara.

El sindicato ha condenado la agresión al considerar que es "del todo inadmisible" que pasajeros reaccionen violentamente en contra de trabajadores del aeropuerto.

"Nos solidarizamos con el trabajador agredido y reclamamos una revisión de las actuales medidas de seguridad", han manifestado en un comunicado.

CCOO contactará con Aena para revisar la actual situación y mejorar las medidas de seguridad en el aeropuerto.

Además, para el sindicato, es importante que las compañías sean conscientes de qué situaciones pueden aumentar el riesgo de sufrir agresiones y tomar medidas para evitarlas.