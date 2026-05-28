Pasan a disposición judicial dos jóvenes por pegar y dejar inconscientes a dos turistas en un local de Magaluf

Archivo - Dos agentes de la Guardia Civil patrullan por Calvià. - GUARDIA CIVIL - Archivo

PALMA 28 May. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres han pasado a disposición de un juzgado de Palma después de haber sido detenidos por, presuntamente, agredir a dos turistas en los alrededores de un local de ocio de Magaluf y dejarles inconscientes.

Los hechos se remontan a la madrugada del pasado domingo, cuando dos jóvenes de 19 años de edad, junto con otras dos personas pendientes de identificar, agredieron a dos turistas británicos de 30 y 31 años de edad y les provocaron lesiones graves que les provocaron la pérdida de conocimiento.

En un comunicado, la Guardia Civil ha explicado que a raíz de estos hechos se inició una investigación para la identificar a los autores. Tras diversas gestiones, el pasado martes localizaron y detuvieron a dos de ellos, que se encontraban en una vivienda vacacional del municipio de Calvià.

Ambos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial por los posibles delitos de lesiones graves. La investigación sigue abierta para la identificación y detención del resto de los implicados.