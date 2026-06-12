Las patronales bloquean el acercamiento de los sindicatos y el Govern para mejorar los salarios de las 'escoletes'

Manifestación de las educadoras de las 'escoletes' por las calles de Palma. - EUROPA PRESS

PALMA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las patronales han bloqueado el acercamiento entre los sindicatos y el Govern para tratar de mejorar los salarios de las educadoras de las 'escoletes' concertadas no integradas.

Las tres partes se han reunido desde primera hora en el Tribunal de Arbitraje y Mediación de Baleares (Tamib) para intentar acercar posturas después de que el lunes las empresas impidieran la constitución de la mesa negociadora del nuevo convenio colectivo de educación infantil en Baleares.

A la reunión de este viernes han asistido representantes de UGT, CCOO y STEI por la parte sindical; de Pimem y Ceceib por la parte empresarial; y de las consellerias de Educación y Trabajo por la parte del Govern.

Según han explicado a Europa Press fuentes sindicales presentes en el encuentro, tras varias horas de conversaciones los representantes de las educadoras 0-3 y la administración autonómica han acercado posturas hasta vislumbrar "una posibilidad de acuerdo".

Entre otras cosas, este pacto incluiría una equiparación de las tablas salariales de las educadoras de las 'escoletes' concertadas no integradas con el resto de modalidades.

Aunque no se ha hablado de cifras concretas, desde CCOO han asegurado que su postura sería al menos igualar los incrementos retributivos conseguidos hace un año para las trabajadoras de los centros de educación infantil de gestión indirecta de Palma, que fue --vía complementos-- de entre 200 y 400 euros al mes.

Los sindicatos y el Govern, siempre de acuerdo con las citadas fuentes, también han hablado de la constitución de la mesa negociadora del convenio colectivo, de la actualización del decreto de mínimos, de la diferenciación entre jornada laboral y jornada lectiva o de determinados complementos.

La intención era seguir negociando estas cuestiones el próximo lunes, pero la patronal, cuando se le ha dado traslado, se ha negado a poner en marcha todas estas medidas.

Así, la mediación en el Tamib se ha dado por cerrada poco antes de las 16.30 horas sin que se haya alcanzado ningún tipo de acuerdo. Los sindicatos, por lo tanto, mantienen su convocatoria de huelga para el próximo martes, jornada en la que protagonizarán una protesta ante el Parlament y una posterior manifestación por las calles de Palma por la tarde.