El peligro para la seguridad de los trabajadores obliga a cerrar la Oficina Antiocupación de Palma

Entrada de la Oficina Integral de Vivienda y Antiocupación del Ayuntamiento de Palma. - CCOO

PALMA 25 May. (EUROPA PRESS) -

El peligro para la seguridad de los trabajadores que representaba el estado "deficiente" del edificio de la plaza Santa Fe ha obligado a cerrar la Oficina Integral de Vivienda y Antiocupación del Ayuntamiento de Palma.

CCOO, en un comunicado, ha asegurado que el pasado 19 de mayo la administración local confirmó que las dependencias se encuentran "finalmente cerradas" y que los trabajadores dejarán de acudir a esta oficina.

El caso se remonta a la apertura de la oficina en mayo de 2025 pese a que "no estaba en condiciones", lo que derivó en diferentes informes de riesgos laborales impulsados desde el sindicato.

En junio se realizó una evaluación inicial de riesgos y un plan de actuaciones por parte del servicio de Prevención de Riesgos Laborales en los que se detectaron "deficiencias significativas".

Cuando CCOO constató que se mantenían las "carencias en las condiciones del local" y que no se habían solucionado las mencionadas deficiencias, realizaron un segundo comunicado de riesgo a finales de diciembre.

Eso derivó en un nuevo informe de riesgos laborales que constató la ausencia de un contrato de mantenimiento que garantice una revisión periódica de las instalaciones y la limpieza del local. Tampoco permitía ejecutar las medidas urgentes indicadas en los informes previos, según la organización sindical.

CCOO expuso el caso en el Comité de Seguridad y Salud en enero y reclamó una respuesta al Ayuntamiento ante el riesgo al que estaban expuestos los trabajadores.

Dado que no hubo respuesta por parte de la administración, denunciaron los hechos ante la Inspección de Trabajo el pasado mes de febrero.

En marzo, en el Comité de Seguridad y Salud, el Consistorio confirmó que no destinaría nuevamente al personal a esta oficina. El pasado 19 de mayo el sindicato tuvo conocimiento de que las dependencias se encuentran "finalmente cerradas".