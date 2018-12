Pericay denuncia que March sea "incapaz" de "plantar cara" a las entidades "independentistas como la OCB"

Publicado 02/12/2018 11:33:31 CET

PALMA DE MALLORCA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos (Cs) Baleares, Xavier Pericay, ha denunciado que el conseller de Educación y Universidad del Govern, Martí March, sea "incapaz" de "plantar cara" a las entidades "radicales independentistas como la OCB".

Según ha destacado la formación en un comunicado, Pericay ha exigido a March que abra una investigación y que "actúe en consecuencia", ante la denuncia del informe sobre el libro de catalán de primero de Bachiller de la editorial Anaya.

"March no ha hecho nada ante esta denuncia, no cumple con su obligación, y se limita a negar que en Baleares exista adoctrinamiento, escudándose una vez más en la libertad del centro para escoger el libro de texto que más le convenga", ha criticado Pericay, quien ha destacado que "lo que se le pide desde Ciudadanos no es que ejerza ninguna censura previa; lo que se le pide es que actúe ante la existencia de un informe difundido".

Asimismo, el portavoz de Cs Baleares ha señalado que "al reaccionar de este modo, March se somete a la doctrina emanada de la Obra Cultural Balear, que considera cualquier crítica sobradamente fundada una "campaña de linchamiento" contra la comunidad educativa".

Por ello, Pericay considera que el conseller es "incapaz de plantar cara" a "entidades independentistas", asegurando que "le importa más bien poco" la educación del conjunto de los ciudadanos.