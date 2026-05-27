La periodista Pilar Cernuda, sobre la imputación de Zapatero: "No doy crédito, lo tenía por un tipo honrado"

Pilar Cernuda y Andreu Manresa en el diálogo 'Líderes de opinión' en Palma - FUNDACIÓN JUAN MARCH

PALMA 27 May. (EUROPA PRESS) -

La periodista Pilar Cernuda ha señalado que se "equivocó" con el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tras conocer su imputación por blanqueo de capitales en la causa en la que se investiga el rescate de la aerolínea Plus Ultra.

Cernuda ha reflexionado sobre la actualidad política en una conversación con Andreu Manresa en Palma, en el marco del ciclo 'Líderes de opinión' que acoge la Fundación Juan March, en el que han abordado su experiencia como periodista parlamentaria y analista política, así como la evolución de la vida pública española.

"¿Veis la manera en que nos equivocamos con Zapatero? Yo cuando leo estas noticias estos días, no doy crédito, porque lo teníamos por buena gente y por un tipo honrado", ha dicho.

La periodista ha hablado también sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha definido como "un tipo bastante desestable", asegurando que le "mintió". "Luego todo el mundo se ha dado cuenta, porque miente mucho", ha añadido.

Cernuda ha compartido junto con Manresa varias anécdotas de su trayectoria profesional, que recoge en su libro 'Lo que yo recuerdo', entre ellas un encuentro con el Rey Juan Carlos en el Palacio de Marivent.

Por otro lado, ha mostrado su "miedo" a los avances de la inteligencia artificial, en concreto, por el "abuso" que se puede hacer de esta tecnología y ha remarcado que es "fundamental" regular y controlar su aplicación.

A su entender, las redes sociales son "el elemento más importante de comunicación después del teléfono y el peor utilizado". En este sentido, ha lamentado "la de tiempo se pierde" en su uso y que no se dedica, por ejemplo, a la lectura.