Las pernoctaciones hoteleras crecen un 5,4% en mayo en Baleares

Archivo - Imagen de archivo de la Junta de un trabajador de un hotel - JCYL - Archivo

PALMA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Baleares subieron un 5,4% en mayo en comparación con el mismo mes del año anterior hasta sumar un total de 8,4 millones de pernoctaciones y encadena tres meses de crecimiento, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En los hoteles de la región se alojaron un 7,01% más de turistas en mayo que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 1,8 millones de viajeros.

Por nacionalidad, 201.960 eran residentes en España, el 11,06%, mientras que 1,6 millones (88,94%) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España crecieron un 10,9% y los extranjeros aumentaron un 6,5%.

Del total de pernoctaciones en Baleares, 667.873 las realizaron residentes en España (un 7,88%), mientras que 7,8 millones (92,12%) fueron residentes en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 128,33 euros, lo que representa una subida del 6,7% interanual. En general, los precios subieron un 8,89% respecto al año anterior en Baleares.

En total, en Baleares se alcanzó en mayo una ocupación del 73,46% y el sector hotelero empleó a 69.494 personas (un incremento del 2,5% interanual).

Por comunidades autónomas, Baleares fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 73,46%, seguida de Canarias (64,98%) y Comunitat Valenciana (63,99%), mientras que en el lado contrario se situaron Castilla - La Mancha, (39,88%), Asturias (41,5%) y Extremadura (42,09%).

Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Baleares fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (23,35%) en mayo junto a Cataluña (17%) y Andalucía (15,92%).