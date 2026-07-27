Una persona continúa detenida tras la protesta de 'Menys turisme, més vida'

Decenas de personas durante una manifestación contra la saturación turística, frente a la Catedral - Tomàs Moyà - Europa Press

PALMA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un varón continúa detenido este lunes en las dependencias de la Policía Nacional de Palma tras la protesta que tuvo lugar este domingo en la capital balear con el lema 'Mallorca, al límite' y que fue convocada por la plataforma 'Menys turisme, més vida'.

Cabe recordar que durante la manifestación se produjeron momentos de tensión e, incluso, cargas policiales. Tras la lectura del manifiesto y las actuaciones musicales, que tuvieron lugar en Ses Voltes, donde los controles de accesos establecidos por la Policía Nacional también generaron momentos de tensión, la multitud se movió con intención de desplazarse hasta el Parc de la Mar, pero los manifestantes se agolparon en uno de los extremos de la avenida Antoni Maura en medio de un fuerte despliegue policial.

Decenas de agentes, algunos pertrechados con escudos y pistolas con proyectiles de goma, se apostaron alrededor de la entrada del aparcamiento, rodeados de miles de personas que coreaban consignas como "vergüenza me daría ser policía" o "fuera las fuerzas de ocupación", al entender que les estaban privado de la posibilidad de seguir con la manifestación.

Se produjeron múltiples lanzamientos de objetos, mayormente botellas de plástico, desde un reducido grupo de manifestantes, a quienes otros participantes han recriminado su actitud.

Tras varios minutos de tensión, los policías realizaron alrededor de dos decenas de disparos de pelotas de goma y cargaron con sus porras contra varias personas. El 061, al filo de la medianoche, informó de que había atendido a ocho personas en el tramo final de la protesta.

No obstante, fuentes de 'Menys turisme, més vida' han señalado esta mañana de que, por el momento, tienen constancia de una docena de personas que resultaron heridas durante la carga policial.