Una persona herida en un incendio en un garaje de Esporles al arder una batería de litio.- BOMBEROS DE MALLORCA

PALMA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha resultado herida por inhalación de humo en el incendio de un garaje en Esporles al arder una batería de litio.

Según la información facilitada por Bomberos de Mallorca hasta el lugar se han desplazado efectivos del parque de Sóller sobre las 23.40 horas de este domingo.

Por otra parte, en Inca, efectivos del parque de la localidad y de Alcúdia han intervenido en la extinción de un incendio en un local comercial reconvertido en vivienda ubicado en los bajos de un inmueble de cuatro plantas y en el que únicamente se han registrado daños materiales.