El PIB de Baleares crece un 3,4% internual en el tercer trimestre, según estimaciones de la AIReF

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PALMA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PIB de Baleares ha crecido un 3,4% interanual en el tercer trimestres, el principal incremento de España, según estimaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

Según los datos de la autoridad, en comparación con el trimes anterior, la economía del archipiélago avanza un 1,1% y es también el mayor incremento entre las CCAA.

La AIReF publica las estimaciones mediante la metodología denominada Metcap (Metodología de Estimación Trimestral por Comunidades Autónomas del PIB), creada por la Institución.

Estas estimaciones se realizan una vez que el Instituto Nacional de Estadística (INE) publica el dato de avance trimestral del PIB de España. Así, el 30 de octubre de 2026 se publicó el dato correspondiente al tercer trimestre del año.