Piden 27 años de prisión para seis acusados de vender cocaína y cannabis en Son Banya

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PALMA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares celebrará el próximo jueves (09.45 horas) la vista previa del juicio contra seis acusados de vender cocaína y cannabis en el poblado de Son Banya.

La Fiscalía pide que sean condenados a un total de 27 años de prisión --cuatro años y medio para cada uno-- como supuestos autores de un delito contra la salud pública.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, sucedieron entre octubre de 2021 y febrero de 2022 en el poblado de Son Banya.

Los seis procesados emplearon al menos dos casas del poblado para vender cocaína y cannabis a terceras personas, transacciones que observaron y anotaron los investigadores.