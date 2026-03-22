Piden cinco años de prisión para un acusado de vender ketamina, MDMA y cocaína en un festival de reggaeton en Mallorca

Archivo - Varias personas durante el Reggaeton Beach Festival de Madrid, en el espacio Iberdrola Music, a 19 de julio de 2025, en Madrid (España).
Archivo - Varias personas durante el Reggaeton Beach Festival de Madrid, en el espacio Iberdrola Music, a 19 de julio de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo
Europa Press Islas Baleares
Publicado: domingo, 22 marzo 2026 17:04
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PALMA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares celebrará el próximo viernes (10.00 horas) la vista previa del juicio contra un hombre acusado de vender droga en un festival de reggaeton en el municipio mallorquín de Can Picafort.

La Fiscalía solicita que sea condenado a una pena de cinco años de prisión y al pago de una multa de 1.500 euros como supuesto autor de un delito contra la salud pública.

Según expone el fiscal en su escrito de acusación, el 16 de julio de 2023 el acusado se encontraba en el recinto del festival y llevaba consigo varias bolsas con droga y pastillas para vender

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