Piden cinco años de prisión para un hombre que fue sorprendido con más de 900 pastillas de MDMA en Ibiza

Archivo - Sede del TSJIB y de la Audiencia Provincial de Baleares. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial celebra este jueves, a las 10.00 horas, la vista previa del juicio contra un hombre que fue sorprendido en Ibiza con más de 900 pastillas de MDMA.

El Ministerio Fiscal pide para el acusado, que ya fue condenado por un delito de tráfico de drogas en 2023, una pena de cinco años y dos meses de prisión y una multa de 25.000 euros.

Los hechos ocurrieron el pasado mes de mayo en Ibiza cuando, según relata el escrito de acusación, el procesado fue sorprendido por agentes de la Guardia Civil en el portal de un edificio cuando llevaba 928 pastillas de MDMA para vender.