Piden colaboración ciudadana para encontrar a los dueños de una cubertería de plata robada en Palma. - POLICÍA NACIONAL

PALMA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Palma a dos hombres por su posible implicación en varios robos en los que se habrían apoderado, entre otros efectos, de una cubertería de plata, en relación a la cual, los agentes han pedido ayuda ciudadana para localizar a los propietarios, así como unos 2.600 euros en metálico.

Según ha indicado la Jefatura en nota de prensa, un agente de policía fuera de servicio reconoció al presunto autor de un robo con fuerza cometido en una farmacia de Palma el pasado mes de febrero y en el que se apoderaron de unos 700 euros en metálico de la caja registradora.

Una vez reconocido y tras identificarse como agente, le retuvo hasta la llegada de varias patrullas del Grupo de Atención al Ciudadano, que le arrestaron.

En ese momento, iba acompañado de otro joven que le esperaba en el interior de un vehículo que iban a repostar en una gasolinera. Se comprobó posteriormente que uno de ellos había cometido un hurto en la tienda de la estación de servicio.

En la parte trasera del coche fue localizada una bolsa que contenía numerosas piezas de cubertería de plata. Como los identificados no pudieron aportar datos sobre su procedencia, el material fue intervenido.

El Grupo de Robos se hizo cargo de las actuaciones y confirmó que el robo de la farmacia se había llevado a cabo con otro individuo utilizando, precisamente, el vehículo visto en la gasolinera.

Con estos hechos confirmados, los policías imputaron a los dos hombres otros tres hechos más. Así, los dos habrían perpetrado otro intento de robo con fuerza, esta vez en el interior de una vivienda en la zona de S'Aranjassa, el día 29 de enero.

El propietario de la vivienda denunció que dos hombres habrían intentado acceder a la propiedad a través de una ventana de la terraza, aunque no lo consiguieron.

Varios testigos informaron a los agentes de que los dos individuos habían estado en actitud sospechosa cerca de la vivienda a bordo de un vehículo. El coche resultó ser el mismo que el de la gasolinera.

Siguiendo el relato de los agentes, otro robo se habría producido en un bar de la calle Joan Miró el pasado 2 de febrero de madrugada. Un hombre habría intentado aprovechar un descuido para apoderarse de unos 100 euros de la caja registradora. Tras ser descubierto por el trabajador, huyó del establecimiento.

La Policía Nacional comprobó que el presunto autor de estos hechos era el mismo detenido por el robo en la farmacia.

Al mismo tiempo, los agentes tuvieron conocimiento de que el mismo día 2 de febrero se había cometido un robo con fuerza en un restaurante, también en la avenida Joan Miró. Un hombre forzó una barrera y se apoderó de más de 1.900 euros de la caja registradora y resultó que también estaba implicado en el robo de la farmacia.

La Policía Nacional ha solicitado colaboración ciudadana para la localización de los legítimos dueños de las piezas de plata intervenidas.