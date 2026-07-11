Piden cuatro años y medio de cárcel para un acusado que fue pillado con siete kilos de ketamina en Eivissa

Archivo - Fachada del TSJIB y la Audiencia Provincial. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares celebra este martes (10.00 horas) la vista previa del juicio contra un acusado de llevar siete kilos de ketamina y 11 gramos de MDMA para vender en Eivissa.

La Fiscalía solicita que sea condenado a cuatro años y medio de prisión y al pago de una multa de 2.100 días por un supuesto delito contra la salud pública.

El escrito de acusación del Ministerio Público recoge que el 15 de octubre de 2022 se le dio el alto al acusado, en un aparcamiento, y que tenía en su poder una bolsa de plástico con siete kilos de ketamina y otra bolsa con 11 gramos de MDMA.