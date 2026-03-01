Piden cuatro años y medio de prisión para un acusado de intentar vender drogas en un ferri

Archivo - Fachada del TSJIB y la Audiencia Provincial. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares celebrará el próximo jueves (09.45 horas) la vista previa del juicio contra un hombre acusado de intentar vender drogas en un ferri.

La Fiscalía solicita que sea condenado a cuatro años y medio de prisión y al pago de una multa de 3.000 euros como supuesto autor de un delito contra la salud pública.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, ocurrieron el 19 de julio de 2024 a bordo de un ferri.

Los agentes de la Policía Nacional, al realizarle un cacheo superficial, encontraron que llevaba consigo un 48 gramos de un polvo rosa compuesto por una mezcla de ketamina y MDMA, valorada en 1.457 euros.

Su intención, siempre según el representante del Ministerio Público, era vender esta sustancia a terceras personas.