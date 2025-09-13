Piden nueve años de prisión para un hombre acusado de intentar matar a otro con una botella de cristal en Mallorca

Archivo - El Palacio de Justicia, sede del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) y la Audiencia Provincial, en la plaza Weyler de Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma celebrará el próximo jueves (12.00 horas) la vista previa del juicio contra un hombre acusado de intentar matar a otro con una botella de cristal en Mallorca.

La Fiscalía interesa que sea condenado a nueve años de prisión como supuesto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa e indemnice a la víctima con 561 euros.

Según expone el fiscal en su escrito de acusación, los hechos tuvieron lugar sobre las 06.30 horas del 25 de agosto del año pasado en las inmediaciones de la plaza del Mediterráneo.

En el transcurso de una reyerta, el procesado agredió con una botella de cristal a la víctima. Primero intentó en el cuello y posteriormente en la mano izquierda.

Como consecuencia, el perjudicado sufrió cortes que le seccionaron la vena yugular y el dorso de la mano que requirieron de tratamiento quirúrgico.

Además de los nueve años de prisión, el representante del Ministerio Público solicita que se le imponga al acusado, de nacionalidad colombiana, una orden de alejamiento respecto de la víctima durante 15 años.