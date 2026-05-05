Pillado en el aeropuerto de Eivissa con 20 móviles robados valorados en 20.000 euros

Un agente con los terminales intervenidos. - GUARDIA CIVIL

EIVISSA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la Sección Fiscal y de Fronteras del aeropuerto de Eivissa han detenido a un hombre como presunto autor de un delito de hurto continuado tras ser sorprendido con unos 20 móviles, al parecer robados, valorados en 20.000 euros.

El individuo fue interceptado con una veintena de terminales móviles de alta gama cuya procedencia lícita no pudo acreditar, según ha informado el Instituto armado.

Los hechos ocurrieron este lunes durante un control rutinario en los filtros de seguridad del aeropuerto. Los agentes detectaron entre las pertenencias del pasajero un total de 20 teléfonos (19 de la marca iPhone y uno de la marca Samsung) con un valor de mercado superior a los 20.000 euros.

El sospechoso, que tenía previsto volar a Madrid para posteriormente viajar a México, ofreció versiones contradictorias sobre el origen de los dispositivos al ser cuestionado por los agentes.

Tras realizar las comprobaciones técnicas pertinentes y extraer los códigos IMEI, los agentes lograron contactar con varios de los titulares. Hasta el momento, se ha confirmado que al menos seis de los teléfonos habían sido robados recientemente en diversos locales de ocio nocturno de la isla.

La Guardia Civil ya ha entregado dos de los terminales a sus legítimos dueños y continúa con las gestiones para localizar al resto de los propietarios. Tanto el detenido como las diligencias instruidas han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Ibiza.