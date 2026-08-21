Pillado en Eivissa con objetos robados por valor de 120.000 euros. - GUARDIA CIVIL

EIVISSA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en Sant Antoni a un varón como presunto autor de un delito de robo con fuerza en el interior de una vivienda tras ser sorprendido con objetos sustraídos valorados en 120.000 euros

Según ha informado el Instituto armado, los hechos ocurrieron durante la tarde del pasado 18 de agosto, cuando una patrulla en un servicio rutinario interceptó un vehículo que, al percatarse de la presencia de los agentes, comenzó a actuar de forma sospechosa.

Durante la inspección, observaron en el maletero cuatro cajas de grandes dimensiones. Una vez comprobaron el contenido de las mismas, los agentes hallaron en su interior efectos personales y objetos de elevado valor como prendas de vestir, bolsos de reconocidas marcas y maletas de viaje, entre otros, alcanzando su valor total a más de 120.000 euros.

Tras las correspondientes comprobaciones se pudo determinar que parte de los efectos recuperados coincidían con los efectos denunciados como sustraídos en un robo cometido en una vivienda.