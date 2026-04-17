Pillados en pleno intento de robo en Santanyí

Sucesos.- Pasan a disposición judicial dos detenidos reincidentes por intentar robar dentro de un coche en Cala Figuera - GUARDIA CIVIL

PALMA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres, ladrones habituales que fuerzan coches para robar, y que fueron pillados in fraganti tratando de forzar un vehículo en Santanyí.

Según ha informado la Benemérita en nota de prensa, los hechos ocurrieron el pasado martes una concurrida zona turística, cuando los agentes sorprendieron a los individuos en el momento exacto en el que forzaban un coche estacionado, aprovechando que sus ocupantes se encontraban visitando la localidad.

Los autores habían fijado su objetivo tras observar varios objetos de valor que se encontraban a la vista en el interior del habitáculo.

Los arrestados, de nacionalidad española y argelina y de 59 y 62 años, actúan habitualmente de forma conjunta y cuentan con un amplio historial de antecedentes por delitos de la misma naturaleza.

Además de la detención en el acto, la investigación ha permitido imputarles un segundo delito de hurto cometido previamente en el aparcamiento de un supermercado del municipio de Santanyí. Los dos individuos ya han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia en Manacor.