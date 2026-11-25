Plataforma contra las baterías de litio en Pollença asegura que el Govern ve "difícil" que las instalaciones prosperen - CAIB

PALMA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La plataforma Stop Plantas de Baterías de Litio en Pollença ha asegurado que el Govern ve "difícil" que este tipo de instalaciones salgan adelante en el municipio, al coincidir en que "no cumplen muchos requisitos que establece la ley".

Así lo ha explicado este miércoles el abogado de la plataforma, Jaume Torrandell, tras reunirse con la presidenta del Govern, Marga Prohens, y los directores generales de Armonización Urbanística y Evaluación Ambiental, Paz Andrade, y de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático, Diego Viu.

Torrandell ha calificado el encuentro de "muy positivo" y ha señalado que, aunque desde el Ejecutivo no les han podido asegurar el resultado final porque los expedientes deben seguir su curso administrativo, la plataforma sale "más tranquila" con el mensaje recibido.

La entidad ha expuesto su preocupación por la proliferación de estas plantas en suelo rústico, especialmente en un área de Pollença que está "muy urbanizada" y con viviendas que se encuentran "muy cerca" de las ubicaciones proyectadas.

En este sentido, el letrado ha defendido que no tiene cabida la industrialización del suelo rústico cuando el municipio cuenta con una zona industrial con suelo vacante y las promotoras "no han comparado ni evaluado" la posibilidad de implantar allí los proyectos. "No tiene ni pies ni cabeza", ha subrayado.

Respecto a la tramitación de los cuatro expedientes en marcha en Pollença, Torrandell ha recordado que la plataforma ya presentó alegaciones sobre los dos primeros proyectos y se encuentra a la espera de los informes sectoriales; mientras que para los dos más recientes el plazo expira este jueves y, han asegurado, también tienen los escritos "a punto" para registrarlos.

Finalmente, ha avanzado que la entidad se mantendrá vigilante ante posibles nuevas iniciativas y a la espera tanto de los informes sectoriales como de la resolución definitiva de los procedimientos, que confían en que sea negativa.