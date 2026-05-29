La playa de Sant Elm en Andratx renueva la Bandera Azul por segundo año consecutivo

La playa de Sant Elm renueva la Bandera Azul por segundo año consecutivo. - AYUNTAMIENTO DE ANDRATX

PALMA 29 May. (EUROPA PRESS) -

La playa de Sant Elm, en el municipio de Andratx, ha renovado la Bandera Azul por segundo año consecutivo de cara al inicio de la temporada.

Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, este viernes ha tenido lugar el acto de izado de la bandera en el principal arenal, donde se han puesto en valor los servicios del enclave que han hecho posible la renovación de la distinción.

La playa dispone de servicio de socorrismo, dos torres de vigilancia estática, un módulo de primeros auxilios y un servicio de atención al baño para personas con movilidad reducida, lo que destacan que garantiza una atención "segura, accesible y eficaz" durante toda la temporada.

El Consistorio ha recordado que recientemente se ha instalado un sistema de recirculación de agua marina en la playa para reducir la proliferación de algas y mejorar la calidad ambiental. El proyecto incorpora también tecnología de análisis acústico y seguimiento del fondo marino para estudiar el comportamiento de las corrientes y evaluar el funcionamiento del sistema.

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, ha valorado la renovación como una muestra del "esfuerzo" de la administración municipal por mantener las playas "en las mejores condiciones posibles".