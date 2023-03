Plomer (UP): "Si soy alcaldesa gravaremos con un 50% del IBI las viviendas vacías en Calvià"

Podemos Calvià y Esquerra Unida han presentado ante la ciudadanía la candidatura conjunta de Unidas Podemos para las municipales de 2023



PALMA, 11 Mar.

La candidata de Unidas Podemos a la alcaldía de Calvià, Marga Plomer, se ha comprometido este sábado a que, en caso de ser elegida alcaldesa del municipio, su "gravará con un 50% del IBI las viviendas vacías para incentivar la oferta de viviendas en alquiler a disposición de la ciudadanía".

Según ha informado Unidas Podemos este sábado en nota de prensa, Podemos y Esquerra Unida han presentado este sábado en Calvià a simpatizantes, militantes y ciudadanía en general su candidatura conjunta con la que concurrirán a las elecciones municipales.

La candidata a la alcaldía de Unidas Podemos Marga Plomer ha anunciado que, en caso de ser alcaldesa de Calvià, su "principal prioridad será mejorar la situación de emergencia habitacional que se vive en el municipio". "Gravaremos con un 50% del IBI las viviendas vacías para incentivar la oferta de viviendas en alquiler a disposición de la ciudadanía", ha subrayado.

Plomer ha explicado en ese sentido que su "principal prioridad en Calvià es paliar el problema de la vivienda". "Debemos acabar con la especulación inmobiliaria, necesitamos también urgentemente que el PSOE a nivel estatal deje de bloquear la ley de vivienda y así poder regular los alquileres", ha expresado.

Además, se ha referido al anuncio hecho este mismo sábado por la secretaria general de Podemos y actual ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno, Ione Belarra, sobre la necesidad de habilitar tanto a Baleares como a Canarias para que estos territorios puedan limitar la compra de viviendas a no residentes.

"En Calvià sabemos muy bien lo que es no encontrar un piso a un precio digno mientras las viviendas de lujo para personas no residentes proliferan en el mercado, echando a la gente de su municipio. Si soy alcaldesa también pondremos en marcha un censo, un estudio, para conocer cuántas viviendas vacías hay exactamente en el municipio, y exigiremos un control estricto sobre las viviendas turísticas ilegales, además de fomentar la rehabilitación de edificios por encima de la construcción desenfrenada, que no es el modelo que perseguimos desde Unidas Podemos", ha señalado.

La candidata ha afirmado que su candidatura cuenta con personas "capaces, con ilusión, con ganas, con la experiencia que se tiene desde Podemos de haber gobernado ya cuatro años aquí en Calvià, que es un municipio que es noticia por la excelencia turística".

"Somos pioneros y expertos en turismo, pero también debemos ofrecer oportunidades a los jóvenes y a los trabajadores en general para que haya oportunidades más allá de la industria turística. No queremos que la alternativa al turismo sea el exilio. También queremos ser un municipio puntero en la protección del territorio ante las políticas destructivas del PP, que sembró nuestro municipio de casos de corrupción y que no debe volver a gobernar jamás", ha considerado.

"Cuanta más fuerza tengamos dentro del gobierno, más políticas sociales podremos impulsar desde el Ayuntamiento", ha sentenciado Marga Plomer, que también es teniente de alcalde de Juventud y Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Calvià.

Por su parte, el número dos en la lista y actual coordinador de Esquerra Unida de Calvià, Alfonso Rodríguez, ha explicado que "es urgente preservar el territorio, pero compaginándolo con la solución de los problemas de vivienda que se sufren en el municipio".

"En Calvià, en este momento, un residente deberá dedicar el sueldo de 18 años para poder adquirir una vivienda, o el 80% de sus ingresos destinarlo al alquiler. Es preciso reforzar las políticas de rehabilitación de barrios y de viviendas, especialmente aquellos más degradados. La posibilidad de reconvertir hoteles obsoletos en vivienda protegida", ha apuntado.

"Un municipio como Calvià, con más de 52.000 habitantes, no se puede permitir mantener la brecha generacional que sufren nuestros mayores. Hay que reforzar todas las medidas de protección y acompañamiento para garantizar que nuestros mayores puedan vivir la última etapa de sus vidas en condiciones dignas", ha indicado.

Finalmente, por lo que respecta a la precariedad laboral, Rodríguez ha indicado que "es preciso reducir la temporalidad aumentando el empleo en los meses de temporada baja y crear empleo de mayor calidad, con sueldos dignos, que permitan a los residentes poder llevar una vida holgada y decente".