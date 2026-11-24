Archivo - La población de más de 65 años ha aumentado un 90,4% en Baleares desde el año 2000 - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

PALMA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La población de más de 65 años ha aumentado un 90,4 por ciento en Baleares desde el año 2000 y ya hay más personas de entre 60 y 64 años --teóricamente a punto de salir del mercado de trabajo-- que jóvenes de entre 20 y 24 años preparados para ocupar su lugar.

Así se recoge en el 'Anuario del Envejecimiento 2026', que ha sido presentado este martes y que está integrado por 26 capítulos que abordan diferentes temáticas que afectan a las personas mayores.

A lo largo de casi 500 páginas, 68 autores abordan temáticas como la evolución del envejecimiento del archipiélago, la prevención mediante la detección, la creación de redes y el apoyo a la población mayor en situación de precariedad, y la calidad asistencial, entre otras.

Según el análisis sobre envejecimiento insular elaborado por Ferran Dídac Lluch a partir de los padrones municipales y los datos del censo de 2025, el índice de reemplazo laboral, que establece si hay suficientes personas jóvenes para ocupar los puestos de trabajo de las personas que están a punto de jubilarse, es el indicador demográfico que más ha crecido en el archipiélago desde el año 2000, llegando prácticamente a duplicarse. Así, mientras que a principios de siglo había en Baleares 56 personas de entre 60 y 64 años por cada 100 jóvenes de entre 20 y 24, en 2025 se había pasado a 107 por cada 100.

Esta inversión del relevo generacional en el ámbito laboral se repite de manera homogénea en todas las islas, con escasas diferencias territoriales. Formentera presenta el índice de reemplazo más elevado de todo el archipiélago, con 1,20 personas próximas a la jubilación por cada joven en edad de incorporarse al trabajo (frente al 0,78 del año 2000). Le siguen Menorca, con un índice de 1,12 (0,57 en el año 2000); Eivissa, con un 1,10 (más del doble que el 0,51 registrado a inicio de siglo), y Mallorca, con un 1,05 (frente al 0,56 de hace veinticinco años).

CAÍDA DE LA NATALIDAD

El estudio ha atribuido este desequilibrio estructural a la caída sostenida de la fecundidad y al estrechamiento de la base de la pirámide poblacional. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2024 recogidos en el informe, la tasa de fecundidad en Baleares se sitúa en 1,08 hijos por mujer, muy por debajo de los 2,1 hijos necesarios para garantizar el reemplazo demográfico natural, un umbral que las Islas no alcanzan desde principios de la década de los años ochenta.

Asimismo, el autor ha vinculado este descenso a factores socioeconómicos y laborales, entre los que destacan los procesos más largos de formación, la dificultad para alcanzar estabilidad laboral, el elevado precio de la vivienda y el coste de vida en el archipiélago.

Estas circunstancias provocan un retraso de la maternidad por encima de los 30 años, además de las dificultades de conciliación, que penalizan la promoción profesional de las mujeres tanto en el sector privado como en las administraciones públicas.

LA INMIGRACIÓN REBAJA EL ÍNDICE DE DEPENDENCIA

Pese a este escenario de "invierno demográfico" y crecimiento vegetativo "muy débil", la población total de Baleares ha aumentado cerca de un 50 por ciento entre 2001 y 2025, pasando de poco más de 841.000 habitantes a alcanzar los 1.249.844 residentes empadronados a 1 de enero de 2025.

Este incremento responde a los flujos de inmigración laboral internacional, que han permitido mantener el dinamismo económico y rebajar ligeramente el índice de dependencia global (la relación entre población inactiva menor de 16 años y mayor de 65 frente a la población activa de 16 a 64 años), que ha pasado del 0,46 en el año 2000 al 0,45 en 2025.

Actualmente, las personas nacidas en el extranjero representan cerca del 30 por ciento de la población residente en Baleares, frente al 19 por ciento de la media estatal. En este sentido, el análisis ha apuntado que esta aportación migratoria es importante para sostener la fuerza laboral de las islas, aunque advierte también de la existencia de flujos de salida de mano de obra joven especializada con formación universitaria y movimientos de retorno de residentes peninsulares que, al jubilarse, venden sus propiedades y abandonan el archipiélago debido al elevado coste de la vida.

PRESIÓN SOBRE LAS PENSIONES Y LOS SERVICIOS ASISTENCIALES

El Anuario, que llega a su edición número 19 dirigido por Carmen Orte, también ha constatado que la población de 65 años o más ha crecido un 90,38 por ciento en estos 25 años y el colectivo de mayores de 85 años ha aumentado más del doble.

Además, los autores han recordado que el aumento de la esperanza de vida en Baleares (83,46 años de media; 85,81 en mujeres y 81,06 en hombres) implica que los pensionistas disfrutan actualmente de una media de entre 15 y 20 años de jubilación, lo que equivale a entre una quinta y una cuarta parte de su vida.

Este crecimiento tensiona el sistema de atención asistencial, ya que se trata de un colectivo que consume una cantidad muy elevada de recursos. Su atención exige un importante despliegue tanto de servicios sanitarios como de prestaciones sociales, incluyendo teleasistencia, centros de día y plazas residenciales.

Para hacer frente a la pérdida de relevo en el mercado de trabajo y garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones, los autores han propuesto una batería de políticas públicas en el ámbito laboral, como la flexibilización de los modelos de jubilación, el impulso a la formación continua, la creación de programas de mentoría intergeneracional en las empresas y políticas activas de inclusión para trabajadores mayores de 55 años que permitan combatir el edadismo y cubrir sectores con déficit de personal.

Además, el anuario ha subrayado la necesidad de combatir el edadismo y la doble discriminación por edad y género que sufren las mujeres mayores. Por ello, han considerado imprescindible integrar la perspectiva de género en el diseño y aplicación de todas las políticas sociales destinadas a la tercera edad.