La Policía Nacional cerrará el año en Baleares con un ligero aumento de los hurtos y los robos en coches

Archivo - Varios policías en el Juzgado de Instrucción número 5, a 26 de junio de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional cerrará el 2025 en Baleares con un ligero aumento de la delincuencia de baja intensidad, especialmente de los hurtos y de los robos con fuerza en coches.

Es la previsión que este lunes, en la tradicional copa de Navidad con los medios de comunicación, ha hecho el jefe superior de la Policía Nacional en Baleares, José Luis Santafé.

El 2025, ha avanzado, "no ha estado mal". "Hemos tenido, como siempre, récord de todo: de turistas, de cruceros... Creo que acordaron que hubiese tres o cuatro, pero se lo saltan bastante a menudo", ha dicho sobre los límites de llegada de estas grandes embarcaciones al puerto de Palma.

Eso, sumado al incremento poblacional, ha derivado en un "pequeño aumento" de las denuncias relacionadas con delitos de baja intensidad, especialmente los hurtos y de uno "que prácticamente había desaparecido", como son los robos con fuerza en el interior de vehículos.

"Nos vienen tiempos nuevos y hay delincuentes que han vuelto al pasado y vuelven a robar en los coches. La mayoría de veces no se llevan nada, porque la gente no tiene nada dentro de los coches, pero es una molestia para los ciudadanos que sentimos mucho y que tratamos de combatir en la medida de lo posible. Pero es un delito que tiene un reproche penal muy difícil de encajar", ha explicado.

Los delitos más graves, por contra, no han subido, por lo que el balance del año para la Policía Nacional en Baleares es de "moderadamente satisfechos".

Santafé ha aprovechado la oportunidad para agradecer el trabajo de los medios de comunicación por su trabajo "muy ecuánime" y ha asegurado que, pese a las críticas que pueda recibir el Cuerpo, las acogen "con mucho gusto para poder mejorar".