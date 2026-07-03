La Policía Nacional detiene en Alicante a un hombre por apuñalar a otro en un autobús en Palma

Archivo - Un agente de la Policía Nacional en Palma junto al coche policial. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

Los agentes buscan a un segundo agresor PALMA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre y busca a otro por supuestamente apuñalar a un tercero durante una pelea en un autobús en Palma.

Según ha informado la Jefatura en un comunicado, los hechos ocurrieron el pasado 5 de junio, cuando un varón escuchaba música en un autobús sin auriculares.

El hombre fue recriminado por dos varones y por el conductor del vehículo, que le invitó a bajarse. Al salir del bus, los dos jóvenes que se habían enfrentado a él empezaron a agredirle y el hombre se defendió.

Tras la pelea, la víctima notó que empezaba a sangrar por distintas partes del cuerpo ya que durante el enfrentamiento no se percató de que uno de ellos le había apuñalado con un objeto punzante. Fue en ese momento cuando los agresores le pidieron su teléfono móvil. Al no entregarlo, los presuntos agresores se subieron de nuevo al bus y huyeron.

Al lugar acudieron agentes de la Policía Nacional que, sin embargo, no pudieron localizar a los presuntos autores. A causa de la gravedad de las heridas, la víctima tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario y tuvo que recibir varios puntos de sutura en diversas partes de su cuerpo como el muslo izquierdo, el abdomen o el hombro derecho.

En ese momento, el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional inició una investigación para localizar e identificar a los presuntos autores.

Los investigadores tomaron declaraciones testificales y recabaron información que aportó la víctima. Gracias a ello, pudieron identificar a los dos presuntos autores.

Además, realizaron numerosas gestiones para el total esclarecimiento de los hechos y comprobaron que los agresores habrían abandonado la isla hacia diferentes destinos.

Los policías nacionales localizaron a uno de ellos en Alicante y fue detenido el pasado 16 de junio. La investigación sigue abierta para localizar y detener al otro hombre que participó en la agresión.