La Policía Nacional detiene a otro joven por el asalto a un octogenario en Palma y otros robos

Archivo - Un agente de la Policía Nacional. - EDUARDO PARRA/EUROPA PRESS - Archivo

PALMA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a otro joven por su posible implicación en el asalto a un octogenario en su vivienda de la Soledad, en Palma, y que estaría igualmente relacionado en otra docena de robos similares a personas mayores.

Según la información facilitada por el cuerpo, este sería el encargado de facilitar la entrada a los asaltantes gracias a la información que disponía del domicilio de la víctima, un hombre octogenario.

Cabe recordar que dos jóvenes, para quienes ya se ha ordenado ingreso en prisión provisional, fueron detenidos en Barcelona. También se arrestó a otro joven por supuestamente encargarse de vender la cadena arrebatada al octogenario de la Soledad.

En relación al último detenido, los agentes obtuvieron indicios para determinar su participación en los hechos. El investigado abandonó su domicilio habitual y se encontraba en paradero desconocido.

Así, se establecieron varios dispositivos para su localización, grabando una requisitoria policial en las bases de datos ordenando su detención. Fruto de la presión policial, se le arrestó este jueves.

Los hechos se produjeron en la madrugada del pasado sábado en un domicilio del barrio de La Soledad en Palma, donde accedieron tres jóvenes y violentamente acometieron contra el morador. A la víctima le arrancaron una cadena de oro que portaba en el cuello. El octogenario sufrió diversas lesiones, mientras los ladrones abandonaron el domicilio.

La Policía Nacional inició la investigación realizando las primeras gestiones, haciéndose cargo del asunto el Grupo de Atracos que logró identificar a varias personas relacionadas con los hechos.

Los agentes evitaron la fuga de dos de ellos que fueron detenidos en el aeropuerto de Barcelona. También se detuvo a otro hombre por ser el presunto autor de un delito de receptación por facilitar la compraventa de objetos sustraídos por los agresores. La investigación sigue abierta y no se descartan más detenciones.