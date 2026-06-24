Prisión provisional para los dos jóvenes detenidos por robar a 13 ancianos en Palma

Archivo - Agentes de la Policía Nacional durante una operación antiterrorista de la Policía Nacional, a 25 de marzo de 2026, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un juzgado de El Prat de Llobregat (Barcelona) ha ordenado el ingreso en prisión provisional de los dos jóvenes detenidos como supuestos autores de 13 robos con violencia, principalmente sufridos por personas ancianas, en diferentes barrios de Palma.

Los dos sospechosos, quienes tras el último robo huyeron a Barcelona, donde fueron arrestados, han pasado la mañana de este miércoles a disposición de la autoridad judicial.

El juez de guardia de detenidos, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, ha ordenado su ingreso en prisión provisional como supuestos autores de 13 delitos de robo con violencia.

El último de los robos tuvo lugar la madrugada del pasado sábado en un domicilio del barrio palmesano de La Soledat, donde tres jóvenes agredieron a un octogenario para robarle una cadena de oro que portaba al cuello.

El Grupo de Atracos de la Policía Nacional se hizo cargo de la investigación y comprobó que los tres jóvenes habían abandonado la isla, dos de ellos por vía aérea hacia Barcelona, donde fueron arrestados.

El tercer implicado ya había abandonado la isla previamente en ferry a Barcelona y como estaba en paradero desconocido se emitió una orden de detención. Los investigadores determinaron que este tercer sospechoso, también arrestado, había sido el encargado de vender la cadena de oro, que ha sido recuperada y devuelta a su propietario.

Tras los arrestos, la Policía Nacional imputó a los dos primeros un total de 13 robos con violencia cometidos en la vía pública y portales de edificios, normalmente a personas de avanzada edad, en diferentes barrios de Palma.

Uno de ellos, según han indicado fuentes próximas a la investigación, fue jugador de las categorías inferiores del Villarreal CF. El club, en un comunicado posterior, ha puntualizado que ya no tienen ningún vínculo con el joven, quien dejó de pertenecer a la entidad hace más de una temporada.

El otro arrestado, han apuntado las fuentes, también se cree que tiene algún tipo de vinculación con las categorías inferiores de otro club de fútbol. La investigación, en cualquier caso, continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.