La Policía Nacional niega haber solicitado por WhatsApp voluntarios para ayudar tras las inundaciones

Publicado 10/10/2018 15:14:41 CET

PALMA DE MALLORCA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional en Baleares ha aclarado este miércoles que la Dirección de Emergencias "no ha solicitado por WhatsApp voluntarios para que acudan al Centro de Coordinación (Cecor)" y ha instado a no difundir información "que no provenga de fuentes oficiales".

Según ha informado el cuerpo policial a través de su cuenta de Twitter, en estas situaciones de emergencias la población puede colaborar difundiendo únicamente la información que provenga de fuentes oficiales.