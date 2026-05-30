Policías de paisano detienen a tres carteristas al verles mientras robaban a un turista en el centro de Palma

Archivo - Agente de la Policía Nacional frente a un coche patrulla. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA 30 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional y la Policía Local de Palma han arrestado a tres personas, dos hombres y una mujer, por, presuntamente, formar parte de un grupo dedicado a robar a otras personas, a los que observaron en uno de sus hurtos.

El pasado viernes, agentes de paisano se encontraban en el paseo del Born cuando vieron a una mujer que se aproximó a un turista, le abrió de manera discreta una mochila que portaba y le sustrajo la cartera, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

Durante los hechos, dos varones vigilaban continuamente los alrededores y se situaban junto a la mujer para dificultar que el resto de ciudadanos vieran el robo.

Cuando los tres carteristas trataban de abandonar el lugar, uno de los agentes les dio el alto al exhibir su placa y otra policía avisó a la víctima de que le acababan de sustraer.

De este modo, pudieron recuperar la cartera, el dinero que había en su interior y detener a las tres personas, por ser las presuntas autoras de un delito de hurto.

13 CARTERISTAS DETENIDOS EN ZONA CENTRO

Los agentes integran un dispositivo en la zona Centro para la prevención de hurtos. Los primeros resultados indican que ya han detenido a 13 personas que se dedicaban a sustraer carteras a personas en diferentes situaciones. Especialmente, los presuntos autores intensifican su actividad a partir del incremento de turistas a las zonas más transitadas de la capital balear.

Los agentes han podido comprobar que los investigados muestran una especialización y profesionalidad "muy alta", al actuar en grupo de forma coordinada, con un "claro" reparto de tareas y cada uno de los miembros sabe actuar en cada momento, al seleccionar a víctimas propicias, en su mayoría turistas.

Llevan su actividad delictiva en comercios y calles de Palma donde sustraen las carteras sin que las víctimas se den cuenta, al hacerse pasar por turistas con la vestimenta típica y sombreros para camuflarse en el ambiente sin llamar la atención.